Roma, furto al portiere Gollini: rompono finestrino auto e rubano pc, magliette e borsa griffata

(Adnkronos) – Hanno spaccato il vetro anteriore destro della sua auto, una Mercedes Vito, e rubato una borsa Luis Vuitton con all’interno un computer MacBook e tre magliette di calcio. Vittima, apprende l’Adnkronos, il portiere della Roma Pierluigi Gollini. Il furto è avvenuto intorno all’una e un quarto della notte scorsa in via di Porta Pinciana. E’ stato proprio il calciatore, ex Atalanta e Napoli, a chiamare il 112. Sull’accaduto indaga la polizia. (di Silvia Mancinelli)