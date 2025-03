Boom di vendite dello spray al peperoncino a Cremona, nelle ultime settimane: a causa degli ultimi fatti di cronaca, che hanno visto un exploit di violenza e aggressioni, la gente corre ai ripari.

A raccontare questo fenomeno è Michele Santini, titolare dell’antica armeria Zanicotti, in via Solferino. “Le vendite nelle ultime settimane sono triplicate” ha raccontato. “Sono soprattutto le donne a entrare in negozio e chiedere informazioni. Lo spray genera fastidio e bruciore agli occhi e l’effetto passa senza lasciare conseguenze, ma permette a chi viene importunato di poteri allontanare e chiedere aiuto” afferma ancora l’armaiolo.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata