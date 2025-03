Antonella Clerici, lo scherzo in diretta a ‘È sempre mezzogiorno’: cosa è successo

(Adnkronos) –

Antonella Clerici è stata vittima di uno scherzo in diretta a ‘È sempre mezzogiorno’. È successo oggi, martedì 4 marzo, durante lo spazio dedicato ai giochi telefonici. La conduttrice, infatti, ha ricevuto una strana chiamata da parte di un uomo che ha chiesto di poter parlare con Anna Falchi, per giocare a ‘I Fatti vostri’.

A telefono il signor Mariano: “È da mesi che cerco di chiamarvi e di parlare con lei. Mia moglie è bionda e si chiama come lei”. “Si chiama Antonella?”, ha replicato felice la conduttrice.

Ma l’uomo chiarisce: “Anna, si chiama Anna… come lei”. “Ma io mi chiamo Antonella, va bene uguale?”, risponde la Clerici che si guarda intorno, confusa. Il signor Mariano, poi, ha dichiarato che voleva parlare con Anna Falchi “per il gioco dei porcellini” della trasmissione de ‘I fatti vostri’, programma televisivo in onda tutti i giorni alle 11.10 su Rai2.

A questo punto, chiarito il mistero, Antonella Clerici è scoppiata a ridere: “È meravigliosa questa cosa, è la seconda volta che mi capita. Mariano senti, lo spiego anche ai telespettatori, altrimenti sembriamo matti. Esiste un unico centralino per i giochi telefonici della Rai. Ogni tanto smistano i giochi de ‘I fatti vostri’, dove c’è appunto Anna Falchi, e li portano qui a ‘È sempre mezzogiorno’, dove abbiamo altri giochi. Il centralone è uguale”, ha spiegato la Clerici.

Mariano allora continua a scherzare: “Che peccato, ma non avete neanche il signore dell’oroscopo? Ieri ero l’ultimo in classifica con il Capricorno”. “Mariano no, qui è Rai 1 e non abbiamo il signore dell’Oroscopo, che è Paolo Fox, noi siamo una trasmissione di ricette e di cucina”.

A questo punto, Mariano ha svelato lo scherzo organizzato per la Clerici: “Antonella visto che oggi è martedì grasso, abbiamo voluto farti uno scherzo”. La conduttrice, incredula, ha concluso: “Siete dei cretini, chi ha fatto questo scherzo? Chi sei?”.