Arrestata Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi

(Adnkronos) – Stefania Nobile, figlia di Wanda Marchi, è stata arrestata oggi insieme ad altre due persone per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga. L’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano Sottoposto a sequestro anche il locale notturno La Gintoneria in via Napo Torriani.