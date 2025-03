Formula 1, la Fia contro le parolacce: rischio penalizzazione, piloti furiosi

(Adnkronos) –

Niente parolacce in Formula 1. È questo il nuovo proposito della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), a poche settimane dall’inizio del Mondiale 2025, al via il prossimo 16 marzo in Australia. Tifosi e appassionati sono abituati a vedere i piloti imprecare e lasciarsi andare a un linguaggio volgare, a volte dopo un risultato negativo altre per esternare la propria gioia, eppure la Federazione non apprezza più questo tipo di comportamento e da mesi ha annunciato una stretta nelle sanzioni contro i piloti che non rispetteranno il divieto di parolacce.

Già la scorsa stagione Charles Leclerc e Max Verstappen, campione del mondo in carica tra i più ‘attivi’ anche su questo fronte, erano stati multati dalla Federazione per aver utilizzato un linguaggio volgare durante una conferenza stampa. Le lamentele dei due piloti, che hanno fatto notare come in quel caso non ci fosse una vera e proprioa offesa a qualcuno, sono rimaste però inascoltate e anzi, hanno dato il via a un’ulteriore stretta. La Federazione ha infatti inasprito il proprio regolamento in tema di parolacce, tanto in Formula 1 quanto in Formula E e nel campionato di rally.

I piloti che si renderanno protagonisti di espressioni volgari, offensive o peggio blasfeme, potranno andare incontro a una multa salata, che può arrivare fino a 120mila euro, un mese di sospensione dalle gare e addirittura una penalizzazione di punti dalla classifica del Mondiale. La prima ‘vittima’ è stato, il mese scorso, il pilota di rally Adrien Fourmaux, multato per 10mila euro per aver pronunciato la frase, rivolta al suo team, “we fucked up”, ovvero “abbiamo fatto una caz***a”. Dopo la decisione della Federazione tutti i piloti si sono uniti in un comunicato che denunciava una situazione giudicata “inaccettabile” e che, secondo loro, richiedeva una “soluzione urgente”.

A fare eco ai colleghi sono arrivate anche le parole di Max Verstappen: “Durante le gare e subito dopo c’è emotività e passione. Io capisco che imprecare e dire parolacce non va bene, ma se mi si fa l’esempio dei bambini, io penso: tu cosa facevi quando eri più piccolo a scuola, davanti ai videogiochi o giocando a calcio per strada?”, ha detto il pilota della Red Bull, “è una cosa che fanno tutti. Bisogna sicuramente fare attenzione in certi contesti, lo capisco, ma non credo siano necessarie regole così stringenti. Servirebbe un po’ di buon senso”. La soluzione, in ogni caso, Verstappen l’ha trovata: “Penso che imprecherò in olandese, così nessuno mi capirà”.