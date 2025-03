Indian Wells, il tabellone: Alcaraz-Djokovic ai quarti, pericolo Zverev per Berrettini

(Adnkronos) – Definito il tabellone principale di Indian Wells. In attesa di concludere i turni di qualificazione, il Masters 1000 è pronto a partire. I tennisti impegnati, tra cui non ci sarà Jannik Sinner per la nota squalifica di tre mesi comminata dalla Wada dopo l’accordo per chiudere il caso Clostebol, hanno scoperto oggi, martedì 4 marzo, il proprio percorso verso la finale del 16 marzo.

Uno dei favoriti principali per la vittoria finale è Carlos Alcaraz, campione in carica, che dovrà cercare di difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno per non perdere terreno dal primo posto di Sinner nel ranking. Lo spagnolo avrà un percorso piuttosto agevole fino ai quarti di finale, quando potrebbe incontrare Novak Djokovic. Nell’eventuale semifinale Alcaraz affronterebbe invece uno tra Andrey Rublev, Ben Shelton o Taylor Fritz, mentre la sfida con Alexander Zverev, numero 2 del mondo, arriverebbe soltanto in finale.

Sulla strada di Djokovic invece potrebbe esserci l’amico, e nemico giurato di Sinner, Nick Kyrgios. Dopo essersi fatto notare più per i suoi tweet contro il tennista azzurro che per i suoi colpi in campo, l’australiano torna a giocare sul cemento americano e potrebbe affrontare il serbo nel secondo turno del torneo. Zverev potrebbe incrociare uno ai quarti di finale uno tra Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore a Dubai, oppure Matteo Berrettini.

Il tennista romano sfiderà al secondo turno uno tra Carballes Baena e O’Connell, mentre Lorenzo Musetti incrocerà Roman Safiullin o Reilly Opelka. Matteo Arnaldi debutterà con Kovacevic, mentre al secondo turno potrebbe sfidare Rublev, mentre Lorenzo Sonego affronterà Goffin, con il pericolo De Minaur al turno successivo. Per Luciano Darderi ci sarà Diaz Acosta, mentre Flavio Cobolli giocherà con un qualificato e Luca Nardi con Cameron Norrie.