Pioli non dimentica il Milan: “Mi dispiace, si era creato qualcosa di magico”

(Adnkronos) –

Stefano Pioli torna a parlare del Milan nel momento più difficile dell’annata rossonera. Il tecnico dell’Al-Nassr, campione d’Italia con il Diavolo nel 2022, ha affidato ai microfoni di Sky Sport un pensiero sul momento e sulle difficoltà della sua ex squadra: “In questo momento sono lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori, per i tifosi, perché a Milano si era creato qualcosa di magico ed entusiasmante. Auguro di ritrovare quell’energia”.

Nel corso dell’intervista, Pioli ha anche ricordato Davide Astori, il capitano della sua Fiorentina scomparso 7 anni fa: “Impossibile dimenticare il 4 marzo, impossibile non avere ricordi positivi su Davide. Per me è era stata immediata la sensazione di aver trovato un capitano vero, responsabile, presente, sorridente e determinato”.