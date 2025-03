Carlo Verdone ricorda Eleonora Giorgi al funerale: “Per me sarà sempre Nadia”

(Adnkronos) – Carlo Verdone al funerale di Eleonora Giorgi oggi, mercoledì 5 marzo, la ricorda come l’iconico personaggio del suo film ‘Borotalco’ del 1982. “Per me sarà sempre Nadia” dice l’attore e regista romano. “È una giornata molto triste, ma Eleonora ci ha lasciato un esempio di grande dignità, di grande amore. Si è esposta di persona, donando alle persone che soffrono come lei non dico speranza però coraggio e forza”.

E sulla malattia dell’attrice, Verdone aggiunge: “Quello che più mi ha colpito è stata la sua dignità. Ha portato avanti questa malattia con grande dignità, con una signorilità e con una pacatezza quasi filosofica, che è anche molto rara”.