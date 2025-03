Confindustria Nautica, accolta all’unanimità domanda adesione gruppo Azimut Benetti

(Adnkronos) – Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione Nazionale di Settore, che si è riunito oggi, ha approvato all’unanimità l’ammissione a Socio del Gruppo Azimut | Benetti. “Sono stato eletto nel 2019 con il mandato di unificare sotto una forte rappresentanza associativa tutta la filiera del settore” ha sottolineato il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi. “Sono orgoglioso, all’approssimarsi del termine del mio mandato, del raggiungimento completo di tale obiettivo con il ritorno in Associazione del Gruppo Azimut | Benetti. e sottolineo con soddisfazione l’adozione all’unanimità della delibera di ammissione da parte degli Organi statutari”, ha aggiunto.

“Crediamo fermamente che un’industria nautica più unita sia un’industria più forte, capace di affrontare le sfide globali con maggiore coesione e visione strategica. Lavorare insieme significa non solo consolidare il ruolo dell’Italia come leader mondiale nella nautica, ma anche promuovere innovazione, sostenibilità e crescita per l’intera filiera. La scelta di aderire a Confindustria Nautica è espressione di questo impegno” ha commentato Marco Valle, Amministratore Delegato del Gruppo Azimut | Benetti.