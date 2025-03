In occasione della Giornata internazionale della donna lo Zonta Club International ha deciso di acquisire un violino speciale, perché costruito da una studentessa durante il suo corso di studi alla Scuola Internazionale di Liuteria, e di consegnarlo ad una giovane allieva del Conservatorio “Claudio Monteverdi”. Il violino è stato realizzato da Evelina Bodukova, allieva del maestro Massimo Ardoli, una scelta determinata dall’alto valore costruttivo dello strumento.

Lo strumento verrà consegnato al Comune di Cremona che, nel corso di una cerimonia che si terrà sabato 8 marzo, alle 17, nella Sala Manfredini del Museo Civico Ala Ponzone, lo affiderà in comodato al Conservatorio che, a sua volta, lo darà alla giovane studentessa Alessandra Cella, ritenuta dai suoi docenti meritevole di questo gesto. Lo strumento, qualora in futuro non fosse più adeguato al livello di studi di Alessandra Cella, verrà consegnato ad un’altra giovane allieva: un passaggio di testimone da una studentessa ad un’altra.

“Con questo appuntamento, si conclude un percorso promosso dallo Zonta Club di Cremona e che ha visto coinvolte, oltre al Comune di Cremona, due importanti istituzioni musicali della città, la Scuola Internazionale di Liuteria e il Conservatorio Claudio Monteverdi, che ringrazio per il decisivo e concreto contributo alla realizzazione del progetto”, dichiara l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

“Alla presidente e a tutto il consiglio dello Zonta Club va, inoltre, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale anche per l’impegno profuso nel miglioramento della condizione della donna nel mondo promuovendo servizi e tutela dei loro diritti che, in quest’occasione, si concretizza nella consegna di un violino, realizzato a Cremona da Evelina Bodukova, ad Alessandra Cella, meritevole studentessa del nostro Conservatorio”.

Alla cerimonia saranno presenti l’assessore Bona, Carla Grandi, presidente dello Zonta International Club Cremona, Angela Bellardi, past president dello stesso Club, Chiara Bondioni, dirigente del Settore Cultura del Comune di Cremona, Pietro Zappalà e Giuseppe Caffi, rispettivamente presidente e direttore del Conservatorio “Claudio Monteverdi”, e il Maestro Edoardo Zosi.

