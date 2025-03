Djokovic e antipatia per Sinner, l’ex preparatore: “Tutto è iniziato in Coppa Davis”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic non è un grande fan di Jannik Sinner. Il tennista serbo nelle ultime settimane si è lasciato andare a qualche dichiarazione controversa sul caso Clostebol che ha riguardato l’azzurro, inibito dai campi per tre mesi dopo l’accordo con la Wada. Nole ha ribadito i suoi dubbi sul processo alludendo a una presunta disparità di trattamento riservata al numero uno del ranking, rivelando un’antipatia di base che, secondo gli ultimi retroscena, poco avrebbe a che fare con il caso doping, ma partirebbe dal campo.

L’ex preparatore atletico di Djokovic, Marco Panichi, oggi proprio nello staff di Sinner ha rivelato a SuperTennis che il campione serbo non avrebbe infatti mai digerito la sconfitta in Coppa Davis del 2023: “Io credo che dal punto di vista mentale la partita in Coppa Davis è stata pagata un po’ di più da Nole”. Il riferimento è alla semifinale di Davis tra Italia e Serbia, quando Sinner fu capace di annullare tre match point consecutivi a Djokovic nel decisivo terzo set, per poi vincere l’incontro e volare in finale dopo aver battuto nuovamente Djokovic in doppio con Lorenzo Sonego. Dopo quella partita l’Italia riuscì a battere l’Australia in finale, tornando a conquistare quindi l’insalatiera 47 anni dopo.