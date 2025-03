Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli: “È andata via tenendo me in una mano e Paolo nell’altra”

(Adnkronos) – “Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine”. Andrea Rizzoli ha raccontato gli ultimi istanti di vita della mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lunedì 5 marzo a 71 anni nella clinica Paideia di Roma dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas.

“L’ultimo momento di lucidità insieme è stato sabato mattina”, racconta Andrea Rizzoli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Lo scrittore ha spiegato: “È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì. Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra”.

L’ultimo desiderio di Eleonora Giorgi? “Da giorni mangiava solo l’insalata di finocchi, arance e olive che preparava Paolo e l’estratto di carota, mela e arancia che facevo io: per noi era un modo bello di prenderci cura di lei, perché non potevamo fare nient’altro per aiutarla. Ma sabato ci ha chiesto il salmone affumicato e glielo abbiamo portato”.

Eleonora Giorgi ha cercato, fino all’ultimo respiro, di far sorridere i suoi figli e lasciare loro solo un bel ricordo: “Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: ‘Speriamo che ‘sto papa non mi rubi la scena’”, ha rivelato il figlio Andrea al Corriere.

I funerali di Eleonora Giorgi si terranno oggi, mercoledì 5 marzo, alle 16 nella Chiesa degli Artisti: “Ha chiesto di essere cremata. Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano”, un luogo che i figli adorano. Se non fosse possibile, Andrea Rizzoli ha ha rivelato “disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto”.

E sul piccolo Gabriele – il nipotino di Eleonora nato dall’amore tra il figlio Paolo Ciavarro e la nuora Clizia Incorvaia – Andrea ha confessato che ancora non gli è stato spiegato che la nonna è andata via per sempre: “No e temo che sarà difficile farlo. Anche l’altro ieri ha chiesto se potevamo andare a trovare la nonna in albergo”.

Il primogenito di Eleonora ha spiegato al Corriere di aver guardato lo speciale che le ha dedicato RaiPlay con sue vecchie interviste: “Avrei voluto dirle: “mamma, hai visto com’eri?” Lì ho sentito il morso del vuoto”.