Feyenoord-Inter 0-2, Zielinski sbaglia un rigore

(Adnkronos) – L’Inter vince a Rotterdam l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, 0-2 il risultato finale e poteva essere 0-3 se Zielinski non si fosse fatto parare un rigore nel secondo tempo.

Al terzo minuto ci provano i padroni di casa con Osman, Martinez respinge in angolo. All’11’ è Lautaro a provarci, fermato dalla difesa olandese. Ancora Osman nei pressi della porta nerazzurra al 18′ e ancora una respinta in angolo. Il ventenne ghanese si ripresenta al 21′ di sinistro, Martinez stavolta blocca. Prima occasione vera per l’Inter con Acerbi su cross di Pavard, parato da Wellenreuther. La partita si sblocca al 38′ a vantaggio nerazzurro con Thuram innescato in area da Barella ed è 0-1, con uno sfiorato raddoppio due minuti dopo a cura di Lautaro, deviato in angolo dal portiere olandese. Tre i minuti di recupero.

Il raddoppio dell’Inter arriva al quinto minuto della ripresa con l’ennesima prodezza di Lautaro che di destro trova l’angolino alto della porta alla sinistra di Wellenreuther grazie all’assist di Zielinski. Al 55′ occasione olandese con Moder che stampa la palla sulla traversa. L’Inter capitalizza anche un calcio di rigore per un fallo su Thuram, uscito poco prima della verifica Var: Zielinski viene preferito a Lautaro, che non dimostra felicità, tira ma viene fermato da Wellenreuther ed è il 65′. Cinque i minuti di recupero, e la parola passa al ritorno a San Siro martedì prossimo.