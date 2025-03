Giuliano Sangiorgi, live sul tram a Milano: “Dove tutto è iniziato”

(Adnkronos) –

Giuliano Sangiorgi ha festeggiato i 20 anni di ‘Mentre tutto scorre’, celebre brano dei Negramaro e primo estratto dall’album omonimo. E lo ha fatto tornando nel luogo “dove tutto è iniziato”, ossia la linea 16 del tram di Milano.

“20 anni fa usciva ‘Mentre tutto scorre’, una canzone e un album a cui siamo profondamente legati”, ha scritto il frontman dei Negramaro che, per festeggiare, è tornato nel luogo dove è nata l’idea del disco, ovvero sul tram 16 di Milano.

Un concerto intimo, fatto solo di chitarra e voce, per i pochi fortunati che sono riusciti ad assistere all’esibizione a sorpresa. “È il nostro passato, presente e futuro. Su questo tram a Milano, il numero 16, è nato questo brano e non potevamo non tornare dove tutto è iniziato”, ha concluso il cantautore a corredo del video che è stato diffuso sui canali social del gruppo e di Atm, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano.

“I mezzi pubblici hanno ispirato tanti artisti e così è stato per Giuliano Sangiorgi guardando le ruote del tram 16 scorrere sui binari. Nasce così ‘Mentre tutto scorre’, uno dei brani e degli album più famosi dei Negramaro, che oggi compie 20 anni. Giuliano ha voluto festeggiarlo tornando a bordo, dove tutto ha avuto inizio, regalando una sorpresa inaspettata a tutti i passeggeri”, ha scritto l’azienda Atm.