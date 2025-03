Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte da sogno in Champions League. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita il Liverpool oggi, mercoledì 5 marzo, nell’andata degli ottavi di finale del torneo. I francesi di Luis Enrique hanno superato il Brest ai playoff dopo aver chiuso al quindicesimo posto la classifica generale, mentre gli inglesi di Slot si sono piazzati primi evitando così gli spareggi.

La sfida tra Paris Saint-Germain e Liverpool è in programma oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Neves; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo. All. Slot

Paris Saint-Germain-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.