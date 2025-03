Dazi, Cina ancora contro Usa: “Combatteremo qualsiasi guerra fino alla fine”

(Adnkronos) – Il ministero degli Esteri cinese ha promesso che la Cina “combatterà fino alla fine” con gli Stati Uniti in una “guerra tariffaria, commerciale o in qualsiasi altra guerra”, segnando la più forte retorica di Pechino nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump da quando è entrato alla Casa Bianca.

“Esercitare una pressione estrema sulla Cina è l’obiettivo sbagliato e il calcolo sbagliato”, aveva detto martedì il portavoce del ministero degli esteri cinese Lin Jian in risposta all’imposizione da parte di Trump di una tariffa aggiuntiva del 10% sui beni cinesi, portando il dazio cumulativo al 20%. “Se gli Stati Uniti hanno altre intenzioni e insistono su una guerra tariffaria”, ha aggiunto ieri Lin, “una guerra commerciale o qualsiasi altra guerra, la Cina combatterà fino alla fine. Consigliamo agli Stati Uniti di mettere da parte la loro faccia da bulli e tornare sulla strada giusta del dialogo e della cooperazione il prima possibile”.

I commenti su “qualsiasi altra guerra” sono stati condivisi su X dal portavoce del ministero degli affari esteri. Il post è stato poi ripubblicato dall’ambasciata cinese negli Stati Uniti. L’ambasciata ha ribadito il messaggio, scrivendo: “Se la guerra è ciò che vogliono gli Stati Uniti, che si tratti di una guerra tariffaria, di una guerra commerciale o di qualsiasi altro tipo di guerra, siamo pronti a combattere fino alla fine”.

Canada, Cina e Messico hanno risposto alle tariffe imposte dal presidente Usa. I pesanti dazi imposti da Donald Trump sui prodotti importati da questi tre Paesi rischiano di trasformarsi per le famiglie americane in un nuovo rialzo dei prezzi al supermercato, nelle rivendite di auto, nei negozi di elettronica e ai benzinai. Anche se Peter Navarro, consigliere della Casa Bianca per il commercio, afferma che gli effetti dei dazi sui prezzi sarà relativamente “piccolo”, considerata la simultanea deregulation adottata dall’amministrazione, insieme alla riduzione delle spese federali e l’espansione della produzione energetica, .