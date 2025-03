Inter, quarti di Champions vicini. E i tifosi sui social ‘sfottono’ Milan e Juve

(Adnkronos) – L’Inter è a un passo dai quarti di finale di Champions League. La vittoria del De Kuip, con il Feyenoord battuto 2-0 a domicilio nell’andata degli ottavi, garantisce ai nerazzurri un buon vantaggio in vista della sfida di ritorno, in programma martedì prossimo, 11 marzo, a San Siro. Con Thuram tornato al gol e Lautaro Martinez che sembra aver finalmente trovato continuità sotto porta, la squadra di Inzaghi può festeggiare anche l’ennesimo clean sheet europeo: dall’inizio del torneo, infatti, l’Inter ha subito un solo gol in nove partite.

I numeri fanno sognare i tifosi, che esultano sui social senza perdere occasione per ‘pungere’ i rivali storici, Milan e Juventus. I rossoneri sono stati eliminati proprio dal Feyenoord nei playoff, mentre la Juventus è uscita agli spareggi contro un’altra olandese, il Psv Eindhoven, travolto dall’Arsenal 7-1 in casa nell’andata degli ottavi. “Visto come si fa?”, ha scritto ironicamente un tifoso interista su X taggando i profili ufficiali rossoneri e bianconeri.

“Per il Feyenoord non è una vergogna perdere contro l’Inter, perché è molto più forte del Milan”, è il tweet di un altro utente, che riporta una parte di articolo apparso su un giornale olandese. E ancora: “L’Inter in difficoltà fisica vince fuori casa con la squadra con cui il Milan, con l’entusiasmo post mercato, è riuscito a perdere 1-0”.