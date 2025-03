Merck, Garijo (Ceo): “Sfide come opportunità così nel 2024 siamo tornati a crescere”

(Adnkronos) – “Le sfide degli ultimi anni sono state colte come un’opportunità per rafforzare le nostre filiere e investire in Europa, Stati Uniti e Asia. Nel 2025, continueremo a garantire una crescita redditizia in tutta la nostra company. Con il nostro portafoglio guidato dall’innovazione, siamo nella posizione ideale per trarre vantaggio dalle macro tendenze globali come i biologici complessi, i nuovi approcci di trattamento e i semiconduttori, per l’era dell’intelligenza artificiale. Sono tre punti salienti dell’anno fiscale 2024. Prima di tutto, abbiamo mantenuto il nostro impegno e siamo tornati a una crescita nei profitti nel 2024. In secondo luogo, abbiamo registrato un forte quarto trimestre, supportato, per la prima volta, da tutti e 3 i nostri settori di business. Infine, guardiamo al 2025 con grande fiducia, determinati a proseguire il percorso di crescita”. Lo ha detto la presidente del Comitato Esecutivo e Ceo di Merck, Belén Garijo, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari del gruppo farmaceutico nel 2024.

“Il settore Life Science ha ripreso a crescere organicamente nella seconda metà dell’anno – chiarisce Garijo – mentre il settore Healthcare ha continuato la sua forte crescita organica, già osservata nei trimestri precedenti. Il settore Electronics ha beneficiato della crescente di domanda dei semiconduttori guidata dall’intelligenza artificiale. Oltre a raggiungere i nostri obiettivi finanziari, abbiamo anche rispettato importanti traguardi di sostenibilità. Nel 2024, siamo riusciti a ridurre le nostre emissioni dirette di gas del 26%, quasi dimezzandole rispetto ai livelli del 2020. Grazie a questi progressi, siamo in linea per superare il nostro obiettivo di riduzione del 50% ben prima del 2030”.