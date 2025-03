Trovata morta Pamela Bach, ex moglie della star di ‘Baywatch’ David Hasselhoff

(Adnkronos) –

Pamela Bach, 61 anni, è stata trovata senza vita nella serata di mercoledì 5 marzo nella sua casa di Los Angeles: era l’ex moglie di David Hasselhoff, star delle serie tv ‘Supercar’ (1982-1986) e ‘Baywatch’ (1989-2000). Secondo le prime informazioni fornite dal sito di gossip Tmz, il cadavere presentava “una ferita d’arma da fuoco autoinflitta alla testa”. L’attrice e modella statunitense si sarebbe suicidata sparandosi alla testa e non avrebbe lasciato nessun biglietto. A dare l’allarme sono stati suoi familiari, che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. L’ufficio del medico legale di Los Angeles ha riferito che le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.

Nata a Tulsa, in Oklahoma, il 16 ottobre 1963, conosciuta anche come Pamela Hasselhoff, Bach aveva esordito nella soap ‘Febbre d’amore’ e aveva conosciuto il suo futuro marito sul set del telefilm ‘Supercar’. Ha recitato in episodi di ‘Professione pericolo’, ‘Superbo’, ‘Sirens’ e ‘Viper’. È apparsa anche in 14 puntate di ‘Baywatch’. Ha partecipato al reality show britannico ‘Celebrity Big Brother’ nel 2011 classificandosi al nono posto.

Bach e Hasselhoff si sono sposati nel dicembre 1989 e hanno avuto due figlie, Taylor e Hayley. Hasselhoff ha chiesto il divorzio nel gennaio 2006 e l’ex coppia ha avuto una separazione conflittuale, con Bach che lo ha accusato di abusi. In una dichiarazione condivisa con la rivista ‘People’, un rappresentante dell’ex marito David Hasselhoff ha detto: “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per l’affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente di mantenere la privacy durante il lutto e l’attraversamento di questo momento difficile”.