Anziano trovato morto in armadio a Limena: arrestato il coinquilino ricercato

(Adnkronos) – Conclusa la caccia all’uomo per l’omicidio di Limena. È stato arrestato stanotte dai carabinieri di Padova Alessio Battaglia, 40 anni, che da mercoledì pomeriggio era ricercato in tutta Italia perché sospettato di aver ucciso Franco Bernardo Bergamin, il pensionato di 80 anni il cui cadavere è trovato in avanzato stato di decomposizione, dentro a due sacchi chiuso in un armadio della sua casa di Limena.

Battaglia è stato rintracciato nel corso della notte in un’abitazione di Monfalcone (Gorizia), zona di cui è originario. Per lui l’accusa è di omicidio volontario dell’anziano con cui l’uomo conviveva da qualche tempo. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe confessato l’omicidio.