Femminicidio, Viminale: “Otto donne uccise nei primi due mesi 2025, – 60% rispetto a 2024”

(Adnkronos) – Femminicidi in calo in Italia nei primi due mesi di quest’anno. Sono i dati, diffusi dal Viminale, alla vigilia dell’8 marzo. Dei 35 omicidi che si sono consumati in Italia nei primi due mesi del 2025, otto hanno avuto vittime donne. Un dato che fa registrare una diminuzione del 60% rispetto al 2024, quando nello stesso periodo erano state uccise 20 donne. Sette donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo, anche in questo caso con un calo del 60% rispetto al 2024, quando le vittime in questo contesto erano state 17.

Di queste sei hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner (-25% rispetto al 2024 quando erano state 8). Il 2024 ha fatto anche registrare un notevole aumento degli ammonimenti, adottati dal questore (+91%), che sono stati 8.604 rispetto ai 4.498 del 2023.

In particolare, nel 2024 sono stati emessi 2.746 ammonimenti per stalking o revenge porn e 5.858 per violenza domestica.