Musetti-Safiullin: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro affronta oggi, venerdì 7 marzo, il primo turno del Masters 1000 californiano e se la vedrà con il russo Roman Safiullin, numero 69 del mondo. In caso di vittoria Musetti, 16esimo nel ranking Atp, affronterà al secondo turno il vincente tra Fils e Diallo.

La sfida tra Musetti e Safiullin è in programma oggi, venerdì 7 marzo, non prima delle 23 ora italiana. I due si sono affrontati in due precedenti, con il bilancio che è di 1-1. Il tennista azzurro ha trionfato lo scorso anno a Miami, mentre il russo aveva vinto al torneo di Chengdu nel 2023.

Musetti-Safiullin sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.