Ucraina-Russia, Trump: “Credo a Putin, più difficile trattare con Kiev”

(Adnkronos) –

“Credo a Putin. E’ più facile trovare un accordo con la Russia, è più difficile parlare con l’Ucraina”. Donald Trump si fida più di Vladimir Putin che di Volodymyr Zelensky nel complicato percorso verso la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, che sui social minaccia nuove sanzioni contro Mosca dopo i raid delle ultime ore contro le città ucraine, nello Studio Ovale propone una posizione diversa rispondendo alle domande dei cronisti.

“Credo a Putin, stiamo andando molto bene con la Russia. In questo momento stanno bombardando a tappeto l’Ucraina, francamente trovo più difficile parlare con l’Ucraina, che non ha carte in mano. Ci sarà un meeting in Arabia Saudita” la prossima settimana tra una delegazione americana e una ucraina. “Potrebbe essere più facile trattare con la Russia per un accordo finale: è sorprendente, considerando che la Russia ha tutte le carte in mano. Putin bombarda a tappeto? Credo che tutti farebbero quello che sta facendo lui… Credo che entrambe le parti vogliano un’intesa. Se non fossi io il presidente, non ci sarebbe nessuna chance di accordo”, dice Trump, ripetendo più volte “credo che Putin in questo momento voglia la fine della guerra”.

Sui social, Trump scrive che la Russia ‘martella’ l’Ucraina con bombardamenti a tappeto. Perché, allora, sospendere gli aiuti militari a Kiev? “Devo sapere se vogliono un accordo. Non so se l’Ucraina voglia un accordo. Se non lo vogliono, noi ci chiamiamo fuori”, dice. “Secondo punto, noi abbiamo speso 350 miliardi di dollari rispetto ai 100 miliardi spesi dall’Europa. Dobbiamo chiudere la guerra con un accordo, rischiamo la terza guerra mondiale. Gli europei non sanno come porre fine alla guerra, io credo di sapere come fare. Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin, vuole porre fine al conflitto e credo che sarà più generoso di quanto debba: è positivo. Se questa guerra non fosse mai iniziata, sarebbe stato possibile raggiungere un accordo eccellente”, dice riferendosi a Putin chiamandolo “Vladimir”.