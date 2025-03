Un gol di Totti per la tripla di Curry: Golden State lo celebra con telecronaca di Zampa

(Adnkronos) – Cosa c’entra Steph Curry con Francesco Totti? Forse niente, eppure il nome del fuoriclasse dei Golden State Warriors in queste ore è accostato all’ex capitano della Roma. Per celebrare una tripla da sogno segnata nella partita di ieri notte contro i Brooklyn Nets, il profilo ufficiale della franchigia NBA ha utilizzato una telecronaca di Carlo Zampa, storico telecronista e tifoso giallorosso, risalente alla stagione 2012-13. In quell’occasione Totti segnò il gol decisivo nell’1-0 con cui la Roma riuscì a battere la Juventus all’Olimpico, scatenando l’euforia del giornalista: “Tentativo di tiro, palla respinta. Arriva il Capitano ed è gool! Gol! Gol! Gol!”.

Steph Curry, insomma, è stato ancora una volta grande protagonista e trascinatore principale nel trionfo di Golden State, vittoriosi a domicilio con i Nets 121-119. Il playmaker americano ha dato vita a una prestazione da sogno mettendo a segno ben 40 punti, tra cui sette triple sulle 13 tentate. Una, in particolare, ha fatto impazzire il web: Curry tira da metà campo, in precario equilibrio, e riesce a centrare il canestro. “Il suono che facciamo quando Steph tira da metà campo” è la descrizione a corredo del video, impreziosito dalla telecronaca di Carlo Zampa.

Curry sta continuando a trascinare Golden State nella regular season di NBA. Il playmaker sta vivendo un momento di forma strepitoso, certificato dai numeri: i 40 punti messi a segno contro i Nets aumentano il suo bottino di 32 punti di media a partita, con il 60% da due e un clamoroso 51% dall’arco.