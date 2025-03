8 marzo, Zalone canta ‘L’ultimo giorno di patriarcato’ – Video

(Adnkronos) –

Checco Zalone, con la sua vena dissacrante e ironica, fa sentire la sua voce oggi 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna, con il brano ‘L’ultimo giorno di patriarcato’.



Nel video un paesino del Sud Italia che domina una vallata. Un uomo, triste e sconsolato, sguardo perso nel nulla, assapora il caffè servito dalla moglie in camera da letto. Si è appena svegliato, indossa ancora la vestaglia. E’ il suo ultimo momento di gloria, l’ultimo atto del suo dominio maschile: la moglie appare ancora fragile e remissiva ma è pronta a conquistare la libertà. il patriarcato, infatti, sta finendo in modo inesorabile e, a San Masculo, cambiano le regole del gioco. Sui muri del paese vengono affisse le nuove disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale che non lasciano scampo agli uomini: è istituito il ‘Divieto di patriarcato’.

L’inedito, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è accompagnato da un cortometraggio musicale interpretato anche da Vanessa Scalera che veste i panni della moglie. Una donna inizialmente intimorita ma che alla fine si apre anche a nuove avventure sentimentali. “E va bene, amore mio, la lasagna la faccio”, canta Zalone servendo a tavola una lasagna bruciata e malconcia alla moglie e alle figlie. Trasformato in un improbabile uomo di casa, il comico pugliese si dedica al bucato con risultati non proprio in linea con le aspettative. E ancora “per amore, lavo e stiro ogni ora. Per amore – dice Zalone, viso senza barba, baffi lunghi e neri d’ordinanza, come si conviene allo stereotipo dell’uomo del Sud – faccio tutto ciò che è contro natura”. Si arriva poi alla deriva più tragica e comica. Vanessa Scalera si dedica “tutti i giorni all’apericena con la ‘commare’ Filomena” e si fa venire a prendere da un ragazzo in vespa, il toyboy, lasciando Checco senza parole. L’uomo, tradito, è sconfitto su tutta la linea.