Alex Marangon, “ti hanno ucciso ancora”: sfogo del padre dopo consulenza medica

(Adnkronos) – Dopo la consulenza medico-legale disposta dalla procura, il padre di Alex Marangon ha commentato sui social: “Ti stanno uccidendo una seconda volta”. La famiglia infatti non condivide l’ipotesi del suicidio per il 25enne ritrovato senza vita lo scorso luglio sul Piave, dopo aver partecipato a un rito sciamanico a base di ayahuasca nell’abbazia di Vidor (Treviso). Consulenza che lascia pochi dubbi e nelle conclusioni è netta: “La dinamica del suicidio per precipitazione (è caduto dal belvedere, ndr) appare maggiormente compatibile” con le ferite trovate sul corpo.

“Noi condannati a un ergastolo di dolore che ci sta consumando dentro e portando via le poche energie e forze rimaste, sempre più soli e abbandonati da tutti e tutto”, ha detto il padre di Maragon. “Chi ti ha fatto questo – scrive ancora – continua ad esser protetto e libero di fare i suoi sporchi comodi. Spero esista almeno una giustizia divina” aggiunge Luca Maragon che ricorda il figlio “buono, generoso ed altruista. Avevi un sorriso, una bella parola per tutti, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà anche se lo avevi appena conosciuto ed ecco cosa hai in cambio: un muro di omertà da chi credevi amico, un muro di menefreghismo da tutte le istituzioni.”.