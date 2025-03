Zverev perde ancora, Sinner sorride: Jannik ‘vede’ il rientro da numero 1

(Adnkronos) –

Jannik Sinner non gioca, ma sorride in attesa di tornare in campo. La buona notizia arriva dall’ultimo ko di Alexander Zverev. Dopo le eliminazioni a sorpresa dai tornei di Acapulco e Rio de Janeiro, il numero 2 del mondo è stato eliminato in maniera clamorosa dal Masters 1000 di Indian Wells. Il tedesco ha perso all’esordio nel torneo contro l’olandese Tallon Griekspoor. Si allontana così definitivamente l’idea del sorpasso su Sinner in cima al ranking, prima del rientro in campo dell’azzurro.

Qualche coordinata. Sinner, numero 1 del ranking Atp dal giugno dello scorso anno, perderà a fine mese i 1000 punti legati alla vittoria di Miami dello scorso anno, mentre Zverev ne perderà 400. Zverev, al momento non al top della forma, potrebbe arrivare a 8545 punti vincendo in Florida (con Sinner a quota 10330), ma non potrà guadagnare altri punti perché non parteciperà ad altri tornei 250. Il successivo torneo da attenzionare sarà Montecarlo, a metà aprile: lì Jannik perderà 400 punti e scenderà a quota 9930, mentre Zverev solo 100 e potrà arrivare a 9445. A Monaco, Zverev perderà poi i 50 punti dell’anno scorso e potrà arrivare al massimo a 9895.

Discorso sorpasso complicato anche per Alcaraz, obbligato a vincere il primo Masters 1000 della stagione per avere una chance di sorpasso prima del rientro di Jannik. Di sicuro, Sinner arriverà almeno a 45 settimane consecutive in cima alla classifica Atp (fino al 21 aprile, dunque). Il rientro in campo del numero 1 è previsto per gli Internazionali d’Italia, al via il 7 maggio a Roma.