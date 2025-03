Indian Wells, da Berrettini a Musetti: gli italiani in campo oggi e dove vederli

(Adnkronos) – Altra giornata con grandi aspettative per i tennisti azzurri nel torneo di Indian Wells. Oggi, domenica 9 marzo, sul cemento della California tocca a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che affronteranno al terzo turno il greco Stefanos Tsitsipas (numero 9 del ranking) e il francese Arthur Fils (numero 21 al mondo). Grande attesa anche per l’esordio nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contro la coppia Ebden/Peers.

Sfide non inedite per gli azzurri. Berrettini se la vedrà di nuovo con Tsitsipas, dopo il match perso due settimane fa a Dubai (il greco è in vantaggio 4-1 nei precedenti). Musetti affronterà invece per la seconda volta in carriera Fils, dopo il match vinto a Montecarlo del 2024.

Ecco il programma di oggi a Indian Wells e dove vedere gli italiani in campo.

Su Sky Sport 1, al canale 201, saranno trasmessi i seguenti match:

ore 19 – Swiatek (Pol) vs Yastremska (Ukr)

non prima delle 21 – Berrettini (Ita) vs Tsitsipas (Gre)

a seguire – Medvedev vs Michelsen (Usa)

Sul canale 203 di Sky saranno invece visibili queste partite:

ore 19 – Bolelli/Vavassori vs Ebden/Peers

non prima delle 21 – Rybakina (Kaz) vs Boulter (Gbr)

a seguire – Wang (Chn) vs Pegula (Usa)

non prima delle 2 – Musetti (Ita) vs Fils (Fra)

non prima delle 4 – Tiafoe (Usa) vs Watanuki (Jpn)

Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.