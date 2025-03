A Indian Wells spunta il sosia di Sinner: la foto virale

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è lontano dai campi, ma si prepara al rientro nel circuito e i tifosi fanno il conto alla rovescia per il suo ritorno. Senza perdere occasione per parlare del numero 1 al mondo. Sui social, nelle ultime ore è diventata virale la divertente foto di un sosia del fuoriclasse azzurro a Indian Wells.

Il sosia di Jannik è apparso sugli spalti durante il match del torneo femminile tra Sabalenka e Kessler e ha fatto sorridere il mondo del tennis. Con l’iconico cappellino, spesso indossato da Sinner, e gli immancabili capelli rossi. “Sinner è stato squalificato ma lo hanno autorizzato a fare un po’ di lavoro come raccattapalle”, scrive un utente sui social, scatenando i commenti dei sostenitori dell’altoatesino. I tifosi fanno ora il conto alla rovescia per il suo rientro in campo, previsto a inizio maggio agli Internazionali d’Italia.