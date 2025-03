Grande Fratello, in arrivo squalifica per finalista Lorenzo Spolverato?

(Adnkronos) – Cresce la tensione nella Casa del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 10 marzo, andrà in onda una nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Mancano ormai pochi appuntamenti per arrivare alla finale di questa edizione, al momento sono stati scelti dal televoto due finalisti: Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Un terzo concorrente verrà eletto questa sera, chi sarà?

Nella scorsa puntata i concorrenti sono stati chiamati a fare le nomination, ma a differenza delle altre settimane il pubblico dovrà votare il concorrente che vuole vedere in finale e che andrà ad aggiungersi ai finalisti già annunciati, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Questo meccanismo, tuttavia, non è stato svelato agli inquilini che hanno votato senza sapere che il televoto eleggerà il nuovo finalista. In nomination ci sono: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Chi sarà il terzo finalista?

Lorenzo Spolverato è stato il primo concorrente del Grande Fratello a essere eletto come finalista. Tuttavia, la sua presenza nella Casa continua a non andare bene ad alcuni telespettatori. Gli episodi di violenza, di bullismo e il linguaggio aggressivo di Spolverato sono stati commentati da Gianni Ippoliti a ‘Uno Mattina in famiglia’: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?”.

Su X i telespettatori chiedono la squalifica definitiva del concorrente. Ma cosa succederà questa sera? Per scoprirlo, appuntamento alle 21:30 su Canale 5.