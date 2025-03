Hamilton compra casa a Milano: dove vivrà e quanto ha pagato il pilota Ferrari

(Adnkronos) – Lewis Hamilton compra casa a Milano. A pochi giorni dall’inizio ufficiale della sua nuova avventura in Ferrari, con il debutto che avverrà domenica 16 marzo in Australia, il pilota inglese si sta muovendo per sistemarsi e immergersi sempre più nella sua nuova vita. Dopo varie riflessioni, che avevano portato Hamilton a considerare Modena e Bologna, il 7 volte campione del mondo ha scelto Milano.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex pilota della Mercedes, che da quest’anno prenderà il posto di Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc, ha acquistato un immobile a Porta Nuova, nuovo e lussuoso quartiere milanese. Si tratta infatti di una delle zone più esclusive della città, che ospita già alcuni vip e in cui il costo delle case, per forza di cose, è tra le più alte di Milano. Hamilton dovrebbe infatti aver pagato oltre il milione di euro, visto che in media le abitazioni della zona hanno un valore di oltre 9mila euro al metro quadro.