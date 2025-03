Indian Wells, rimpianto Musetti: fallisce un match point e viene eliminato da Fils

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti saluta Indian Wells. L’azzurro viene eliminato al terzo turno del Masters 1000 americano dal francese Arthur Fils, che si impone in 3 set (3-6 7-6 6-3) dopo due ore e mezza di gioco. Per Lorenzo, numero 16 del seeding, il rimpianto di un match point fallito nel secondo set, poi perso al tie-break.

Domenica amara per gli azzurri in California. Viene eliminato dal terzo turno del torneo americano anche Matteo Berrettini. Il romano, numero 29 del mondo e 28 del seeding, cede al greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking Atp e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 10 minuti.