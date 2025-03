Per Papa Francesco ancora una notte tranquilla: come sta, cosa dice il Vaticano

(Adnkronos) – Papa Francesco “ha trascorso una notte tranquilla” e ora “sta riposando”. Questo l’ultimo aggiornamento di oggi sulle condizioni del Pontefice, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale.

Nella giornata di ieri, la Sala stampa vaticana aveva sottolineato come le condizioni cliniche di stabilità rilevate dai medici fossero “in sé un elemento positivo” che andava “a consolidare il miglioramento dei giorni scorsi”. Si ribadiva quindi il “lieve miglioramento” registrato sabato dai medici sempre in un quadro che resta complesso e che la dieta che i dottori hanno prescritto al Santo Padre “contempla anche cibi solidi”.

Bergoglio ieri mattina aveva partecipato alla messa, continuava il Vaticano, spiegando che il Papa nel pomeriggio aveva potuto anche seguire gli Esercizi spirituali con la Curia in Aula Paolo VI video collegandosi dal Gemelli. Il video collegamento aveva consentito al Pontefice di seguire gli Esercizi senza essere visto. La Sala stampa vaticana non ha precisato se i cardinali fossero al corrente del video collegamento. Non c’è stata interazione.