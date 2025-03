Scampia, al via demolizione Vela gialla

(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 10 marzo, le operazioni di demolizione della Vela gialla di Scampia. “Lanciamo anche un segnale che questo è un quartiere normale, un quartiere dove ci sono tante persone che vogliono una vita giusta, che vogliono i loro diritti. Scampia è un pezzo importante della città, rappresenta anche un’opportunità per la città, non solo un problema. Questo vale per tutte le periferie e noi lo stiamo facendo”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presente stamattina alle operazioni di demolizione.

Il sindaco ha evidenziato che contestualmente all’abbattimento della Vela gialla è in corso la costruzione di nuovi alloggi residenziali nel quartiere. “Non basta abbattere, bisogna anche ricostruire. Il nostro progetto, che è quello che si sta facendo, è fare le due cose insieme. Anche questo è un segnale, perché ovviamente abbattere non è semplice, però ricostruire è ancora più difficile”, ha spiegato Manfredi, che sul futuro di Scampia ha aggiunto: “Vorrei che si dicesse tra qualche anno che è una realtà che guarda al futuro, con una storia difficile, che ha avuto il coraggio di cambiare, che non si è fermata, come non si è fermata Napoli, andando oltre gli stereotipi. Noi combattiamo ogni giorno contro uno stereotipo di una città perduta: Napoli è una grande città, è una città fatta di grandissime energie, nei suoi centri e nelle sue periferie”.