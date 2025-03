Trovato morto in casa a Valbrembo, fermati presunti responsabili omicidio Luciano Muttoni

(Adnkronos) – Individuati e fermati i due presunti responsabili dell’omicidio di Luciano Muttoni, trovato morto domenica nel suo appartamento a Valbrembo (Bergamo), con ferite alla testa. Si tratta di due giovani, un cittadino italiano residente a Bergamo classe 2000, con precedenti penali e un altro, classe 2001, di origini polacche residente in provincia di Monza Brianza.

Il primo ha reso dichiarazioni spontanee, ammettendo le proprie responsabilità e fornendo anche indicazioni utili al ritrovamento del proprio giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell’arma del delitto, una pistola scacciacani con cui ha colpito più volte la vittima al capo, oltre ad averla percossa con pugni e calci alla testa, causando gravi ferite in seguito alle quali la vittima è deceduta. Anche il secondo, prelevato questa mattina in una comunità terapeutica in provincia di Monza Brianza dove svolgeva attività di aiuto educatore, ha reso spontanee dichiarazioni ai Carabinieri, concordanti con quelle fornite dal primo indagato.

I presunti autori, dopo essersi allontanati dalla scena del crimine con l’autovettura della vittima, alla quale avevano anche sottratto il telefono, alcune carte di credito e pochi contanti, si erano disfatti di parte degli oggetti e dell’arma del delitto gettandoli nei campi e nei boschi tra i comuni di Valbrembo e Solza.

Il presunto autore del delitto, confessando l’omicidio, ha riferito di aver agito a scopo di rapina e di aver colpito a morte la vittima in seguito al suo tentativo di reazione.