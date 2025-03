Ucraina, Zelensky: “Vogliamo pace, Russia unica ragione per cui guerra continua”

(Adnkronos) – L’Ucraina vuole la “pace” e la Russia è “l’unica ragione” per cui si trascina la guerra. Parola del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui Kiev “ha cercato la pace fin dal primo istante della guerra e abbiamo sempre detto che è la Russia l’unica ragione per cui la guerra va avanti”.

Questo quanto scritto dal leader ucraino su Telegram il Presidente ucraino alla vigilia dei colloqui in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e Ucraina e dopo lo scontro del 28 febbraio nello Studio Ovale con Donald Trump.

Domani a Gedda andrà quindi in scena il vertice tra due delegazioni di alto livello di Ucraina e Usa. Kiev invia Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente. Per gli Usa, ci sarà in particolare Marco Rubio, segretario di Stato.

La ripresa dei contatti dovrebbe favorire la fumata bianca sull’accordo per le terre rare ucraine. Kiev, con la firma, darebbe agli Usa l’accesso alle proprie risorse minerarie. Per Trump, l’intesa rappresenta una sorta di risarcimento dopo i 350 miliardi che, secondo il presidente, gli Usa hanno speso dall’inizio della guerra.

Gli Stati Uniti potrebbero intanto revocare presto la pausa nella condivisione di dati di intelligence con Kiev, dopo gli annunci dei giorni scorsi. A lasciarlo intendere è stato oggi il presidente Trump, come riportano i media americani. Parlando nelle scorse ore con i giornalisti, alla domanda se stesse valutando la possibilità di revocare lo stop Trump ha riposto: “Ci siamo quasi, ci siamo proprio”. “Faremo molti progressi”, ha poi osservato il presidente in riferimento agli attesi colloqui.