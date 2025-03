Bologna, 12enne aggredita alle spalle e trascinata in ascensore da un uomo

(Adnkronos) – Stava rientrando a casa quando, seguita fino all’ascensore, è stata sorpresa alle spalle da un uomo che le ha tappato la bocca spingendola all’interno. E’ successo intorno alle 14.30 di ieri in un palazzo in via San Felice, a Bologna.

La vittima, una 12enne, è riuscita a divincolarsi dalla presa mettendo in fuga l’uomo, presumibilmente intorno ai 35 anni circa e di carnagione chiara. Al vaglio degli agenti della Squadra mobile, impegnati nelle indagini, i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena.