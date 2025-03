Cristiano Ronaldo da record, 927 gol in carriera: obiettivo 1.000 reti

(Adnkronos) –

Cristiano Ronaldo sempre più da record. Il fuoriclasse portoghese, oggi all’Al Nassr, ha segnato il 927esimo gol della sua carriera nel 3-0 con cui la squadra saudita ha battuto l’Esteghlal in Champions League asiatica. Il rigore trasformato contro gli iraniani aumenta gli incredibili numeri dell’ex attaccante, tra le altre, di Real Madrid e Juventus: dal compimento del suo trentesimo compleanno, Ronaldo ha segnato 464 gol, uno in più rispetto ai 463 realizzati prima di compiere 30 anni.

Ronaldo, insomma, più invecchia e più segna. In Saudi Pro League CR7 ha già raggiunto quota 27 gol, numeri incredibili per un attaccante che ha compiuto 40 anni lo scorso febbraio. Cristiano in ogni caso non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi: l’obiettivo è raggiungere quota 1000 gol in carriera. Un risultato che sarebbe incredibile e che ora, sembra più che mai possibile.