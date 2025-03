Liverpool-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match ad Anfield. Per il ritorno degli ottavi di Champions League oggi, martedì 11 marzo, si sfidano Liverpool e Paris Saint-Germain. I Reds di Slot possono contare sul vantaggio maturato grazie alla vittoria 1-0 al Parco dei Principi firmata Elliott nella gara d’andata, mentre i parigini volano in Inghilterra per tentare di ribaltare risultato e pronostico.

La sfida tra Liverpool e Paris Saint-Germain è in programma oggi, martedì 11 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Nunez. All. Slot

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Liverpool-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW.