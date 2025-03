Mondo di Mezzo, Buzzi torna in carcere per un residuo di pena

(Adnkronos) – L’ex ras delle cooperative Salvatore Buzzi torna in carcere. A deciderlo è stato il tribunale di Sorveglianza di Roma che non ha concesso a Buzzi la misura alternativa nell’ambito delle accuse di corruzione per le quali era stato condannato nel processo ‘Mondo di Mezzo’. Buzzi dovrà scontare un residuo di pena di 4 anni. “Sono indignato” commenta il difensore, l’avvocato Alessandro Diddi.