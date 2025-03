Pogba, squalifica finita: dalla Ligue 1 a Miami, quale futuro per l’ex Juve?

(Adnkronos) –

Squalifica finita per Paul Pogba. Il centrocampista francese ha visto estinguersi oggi, martedì 11 marzo, l’inibizione dai campi per doping arrivata nel 2023. Pogba, allora alla Juventus, risultò positivo al testosterone, sostanza proibita, e ricevette una condanna a 4 anni. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), dopo il ricorso del giocatore, ridusse poi la squalifica a 18 mesi. E da oggi l’ex Manchester United potrà tornare in campo, ma dove?

Lo scorso novembre Pogba aveva risolto il suo contratto con la Juventus, e al momento sta cercando squadra. Difficile pensare a un suo ritorno in Europa nel breve periodo, più probabile che il centrocampista cominci a esplorare mercati come quello americano o saudita. L’Inter Miami ha già sondato il terreno per un possibile approdo del giocatore, da sempre grande amante della città e aperto al trasferimento.

Un’altra pista porta in Arabia Saudita. La fede musulmana di Pogba potrebbe favorire un suo approdo in Saudi Pro League, con l’Al Ittihad di Benzema che si era già interessato a lui in passato. Il sogno di Paul però è quello di tornare in Nazionale, soprattutto in vista del Mondiale del 2026, ecco perché non è da escludere un ritorno in Francia, con diversi club di Ligue 1 pronti ad accoglierlo a partire dalla prossima estate.