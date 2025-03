San Siro, Milan e Inter depositano documento fattibilità per nuovo stadio

(Adnkronos) – Il Comune di Milano ha ricevuto oggi da Milan e Inter il documento di fattibilità delle alternative progettuali e la relativa offerta di acquisto dello stadio di San Siro e dell’area di riferimento. “L’amministrazione comunale – fa sapere Palazzo Marino in una nota – esaminerà la documentazione depositata per poi proseguire il procedimento amministrativo”.

I club Milan e Inter hanno depositato oggi al Comune di Milano il documento, contenente la proposta per l’acquisizione dello Stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, insieme all’ipotesi di fattibilità progettuale per la realizzazione di uno stadio all’avanguardia, inserito in un progetto di rigenerazione urbana, nel segno di innovazione, sostenibilità e accessibilità.

“Una proposta – si legge nel comunicato delle società – elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore, frutto della visione strategica delle proprietà dei due Club, che pone le basi per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi. Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l’Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l’obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025. Il concept finale e il progetto esecutivo verranno eventualmente presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi”.