Serie B, squalifica di 10 giornate per Vasquez: insulti razzisti in Bari-Cremonese

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato per 10 giornate il giocatore della Cremonese Franco Vasquez per quanto accaduto allo stadio San Nicola di Bari al termine di Bari-Cremonese dello scorso 15 febbraio.

In base al rapporto dei collaboratori e alla relazione aggiuntiva della Procura federale, il giudice ha ricostruito che Vazquez ha “rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale” e in base all’art 28 comma 1 e 2 CGS lo ha fermato per 10 turni.