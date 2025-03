Eva Henger: “Mia figlia Mercedesz rapita da piccola dalla vicina di casa”. Il racconto a ‘La volta buona’

(Adnkronos) –

Eva Henger, ospite oggi, mercoledì 12 marzo, a ‘La volta buona’, ha ricordato quando la figlia Mercedesz, a soli 2 anni, venne rapita dalla vicina di casa che viveva nel loro stesso condominio. In studio da Caterina Balivo, anche la figlia dell’attrice pornografica che oggi ha 33 anni e fa la modella.

“Aveva due anni, quando è successo. Lei era tremenda, non stava mai ferma e mi sono spaventata perché non riuscivo a trovarla da nessuna parte in casa”, ricorda così Eva Henger il giorno in cui la figlia è stata rapita. L’attrice ha spiegato: “Ad aiutarmi a cercarla è arrivata subito mia suocera e abbiamo chiamato la polizia. Io ero anche incinta di Riccardino, ero al quarto mese”, continua Eva Henger che ha ricordato di aver avuto uno choc: “Ho cominciato a sanguinare. Tremavo, non riuscivo più a vedere nulla”.

“A mia suocera – spiega Eva Henger – è venuto in mente che c’era la vicina di casa che aveva un’ossessione per Mercedesz, diceva sempre che doveva essere sua figlia e allora è andata subito a bussare”.

“Io ricordo che mi hanno chiuso in una stanza buia, mi hanno messa a giocare al Nintedo ed ero agitata, piangevo”, commenta la figlia Mercedesz che ha pochi ricordi di quel giorno. “L’ho persa per cinque ore, in quel periodo erano anche uscite le notizie sulla piccola Angela Celentano, ero terrorizzata. Poi l’abbiamo trovata e da quel momento non l’ho più lasciata da sola”, ha concluso Eva Henger.