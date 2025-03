Furto di energia elettrica, arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia

(Adnkronos) –

Furto di energia elettrica nella sua attività commerciale: arrestato il fratello di Maria Rosaria Boccia. Nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per furto aggravato il 44enne Andrea Gaetano Boccia, commerciante di abbigliamento di Pompei.

Secondo la ricostruzione, al contatore del suo atelier sarebbe stato applicato un magnete per registrare consumi di energia elettrica alterati. Il tutto è stato riscontrato dai carabinieri insieme al personale dell’Enel intervenuto per il sopralluogo. Ora il 44enne è in attesa della direttissima che sarà celebrata presso il tribunale di Torre Annunziata.