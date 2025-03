Immobiliare, Osservatorio Tempocasa: trilocale il taglio più ricercato, salgono offerta e compravendite

(Adnkronos) – Nel 2023 a navigare sul sito Tempocasa.it, in cerca di una nuova soluzione abitativa, sono stati ben 3.149.335 utenti, per un totale di 29.992.869 visite. A confermarsi la tipologia di immobile più ricercata il trilocale con il 43,5% delle visualizzazioni. In questo contesto – emerge da una analisi di idealista.it – è emerso che nei primi tre mesi (gennaio-marzo) dell’ultimo triennio la ricerca di un immobile (sia fronte compravendite, sia fronte locazioni) ha raggiunto il picco con l’arrivo della primavera. L’offerta di immobili in vendita, invece, ha raggiunto il punto minimo dopo l’estate. Al contrario, gli affitti, dopo aver toccato un minimo storico a inizio 2023, sono tornati a crescere, raggiungendo oltre 100.000 annunci a fine 2024. Sono alcuni dei dati contenuti nell’ottava edizione di TempoReport, l’Osservatorio immobiliare sull’andamento del mercato 2024, presentato oggi dal Gruppo Tempocasa in un incontro cui hanno partecipato il presidente Daniele Palermo, il direttore dello sviluppo della rete Andrea De Giuseppe, il direttore comunicazione e marketing Valerio Vacca e Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa, la società di mediazione creditizia del franchising. Ospite dell’evento Luca Frassi, co-ceo di idealista.it.Tempocasa ha chiuso il 2024 con risultati positivi, a partire dal numero di agenzie operative: 684. Di queste, 9 appartengono a Tempoagency (la nuova rete del Gruppo, nata nel 2023) e 10 hanno sede in Spagna, tra Madrid, Barcellona e Valencia.

Di fronte a una leggera flessione della domanda di acquisto (-4,1% rispetto al 2023), il franchising ha risposto con un incremento dell’offerta. Il portafoglio immobili ha contato 78.705 soluzioni in vendita, segnando un aumento del 13,1% sul 2023. Positivo anche l’andamento delle transazioni, con 21.882 compravendite concluse (+ 11,1 % sul 2023).

Sulle dimensioni, gli italiani hanno puntato sulle case più grandi con 4 o 5 locali (54% delle visite) seguite dai trilocali (29%), dai bilocali (16%) e dai monolocali (1%). Nello specifico, a Roma hanno avuto la meglio i trilocali (37%), mentre a Milano ha dominato il bilocale (41%). Negli affitti, invece, il bilocale è rimasto la scelta preferita dagli italiani (45%), davanti al trilocale (40%).

Sul fronte degli affitti, Milano – dove il ramo d’azienda Tempoaffitti registra una maggiore presenza – si è confermata la città più cara d’Italia, con prezzi medi di 23 euro al metro quadro e un tasso di occupazione degli immobili del 97%. Le periferie sono diventate sempre più centrali, mentre i piccoli appartamenti hanno dominato il centro città, con bilocali sui Navigli e Porta Romana, che hanno toccato quota 1.500 euro al mese. Nonostante le turbolenze del mercato creditizio, Più Mutui Casa, società partner di Gruppo Tempocasa, ha confermato la sua forza con numeri importanti: 8.133 operazioni (+16% sul 2023), per un totale di 949 milioni di euro erogati (contro i 779 milioni del 2023).

La rete, composta da 302 collaboratori e 46 financial point, ha sfruttato al meglio la graduale ripresa post-taglio dei tassi da parte della Bce. Cruciale la sinergia con Tempocasa: il 90% degli erogati (837 milioni) è arrivato proprio dalla collaborazione con il franchising immobiliare. Una conferma che Più Mutui Casa ha saputo navigare con successo anche nelle acque più agitate del mercato.

L’obiettivo futuro per il franchising Tempocasa è raggiungere i 720 punti vendita entro la fine del 2025, consolidando la presenza nelle regioni dove il marchio è già leader e aprendo nuovi orizzonti in zone (ancora) inesplorate. Gli oltre 3.500 collaboratori della rete, inoltre, “esprimono l’importanza che Tempocasa da sempre attribuisce al capitale umano, e indicano l’impegno del franchising verso lo sviluppo professionale e la creazione di opportunità di lavoro”.