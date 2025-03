Parma, i figli di Chiara Petrolini benedetti e sepolti in cimitero di Bannone di Traversetolo

(Adnkronos) – I due figli di Chiara Petrolini, uccisi subito dopo la nascita, sono stati sepolti presso il cimitero della frazione di Bannone, nel comune di Traversetolo. Questa mattina, poco dopo le 8, i corpi dei due neonati hanno ricevuto la benedizione di padre Antonio Ciceri e poi sono stati sepolti.

Chiara Petrolini non era presente in quanto sottoposta agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia di Vignale: è accusata di aver ucciso i due neonati e nascosto le salme nel giardino di casa. I due bambini erano stati registrati a gennaio dal padre Samuel, ex fidanzato di Petrolini, presso gli uffici del Comune di Traversetolo con i nomi Angelo Federico e Domenico Matteo.

La 22enne è accusata di omicidio e soppressione di cadavere in relazione al ritrovamento dei corpi dei suoi due neonati partoriti e subito dopo seppelliti nella villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo in provincia di Parma, all’insaputa di famiglia e fidanzato.

Dalla relazione tecnica, realizzata dal medico legale Valentina Bugelli e dall’antropologa forense Francesca Magli, era emerso che il primogenito di Chiara Petrolini sarebbe morto per uno choc emorragico “da revisione del cordone ombelicale in assenza di un adeguata costrizione meccanica dei vasi ombelicali”. Era risultato, inoltre, dall’esame che il neonato era ancora vivo al momento del parto.