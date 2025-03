Si terrà lunedì prossimo alle 17 l’ufficio di presidenza richiesto con massima urgenza questa mattina dai capigruppo di minoranza sugli ultimi sviluppi del caso Saap. Sarà una riunione riservata ai soli componenti.

Su caso dell’assistenza scolastica ai ragazzi con disabilità, a prendere la parola sono in serata i rappresentanti della maggioranza, dopo la raffica di critiche arrivate in giornata da parte del centrodestra.

“Fatico a comprendere – afferma Roberto Poli, capogruppo Pd – la drammatizzazione della vicenda da parte delle minoranze con tanto di richiesta irrituale e incongrua di convocazione urgente di un ufficio di Presidenza. O con strampalate proposte di commissario prefettizio.

Sulla richiesta di convocazione dell’Ufficio di presidenza ricordo che sul piano regolamentare la materia non rientra affatto nelle competenze di tale commissione. Dopo di che ha fatto bene il Presidente del Consiglio a dare disponibilità ad un incontro al fine di fornire risposte alle richieste formulate.

Risposte che sono però già chiare per chi non vuole strumentalizzare la vicenda.

Infatti sin dall’inizio del ricorso al TAR da parte degli attuali gestori del SAAP si è scelto, proprio per evitare discontinuità nel servizio, di proseguire con l’attuale gestore sino all’udienza nel merito da parte del TAR programmata per il 14 maggio. E l’amministrazione non ha infatti proceduto a revocare la funzione agli attuali gestori che mantengono la titolarità.

Auspico comportamenti di cautela e di rispetto, trattandosi di vicenda al momento al vaglio della giurisdizione amministrativa e soprattutto di vicenda che interessa direttamente famiglie con situazioni di fragilità che non beneficiano di allarmismi ingiustificati. Anche perche’ nessuna interruzione e’ mai avvenuta, se non quella del buon senso da parte di alcune forze politiche”, conclude Poli.

E anche l’assessore ai Servizi sociali Marina Della Giovanna, intervenuta nel pomeriggio per spiegare il comportamento dell’amministrazione nelle ore successive alla decisione del Tar, parla a questo punto di strumentalizzazioni: “Ho sempre tenuto un profilo basso su questa vicenda. Le reazioni da parte delle opposizioni a fine gennaio, all’indomani dell’aggiudicazione, le ho comprese. Quelle di oggi francamente faccio molta fatica a capirle e anche a giustificarle, perché a fine febbraio, in occasione del Consiglio Comunale, avevano chiesto proprio questo: che il Comune cercasse di arrivare alla conclusione dell’anno scolastico con le stesse cooperative che stavano svolgendo il servizio dall’inizio. Quindi mi viene da dire: le polemiche ci sarebbero comunque, qualunque determinazione il Comune faccia o non faccia. Si polemizza per la decisione di un tipo, per la decisione di un altro tipo e anche per il silenzio”. gb

