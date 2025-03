Conference League, Fiorentina-Panathinaikos 3-1: tris viola e quarti di finale

(Adnkronos) – La Fiorentina di Palladino cala il tris al Franchi battendo 3-1 il Panathinaikos, nella gara di ritorno degli ottavi di finale, grazie ai gol di Mandragora, Gudmundsson e Kean, dopo il ko per 3-2 dell’andata in Grecia, e stacca il biglietto per i quarti di finale di Conference League dove incontrerà gli sloveni del Celje che ha eliminato il Lugano ai rigori.

Primo tempo dominato dai Viola. All’11’ Gudmundsson ci prova da posizione defilata, palla messa in angolo da Dragowski. Un minuto dopo la Viola passa grazie al mancino potente dal limite di Mandragora che infila Dragowski per l’1-0. Al 17′ palla geniale di Fagioli ancora per Mandragora che di destro impegna Dragowski che mette in angolo. Al 24′ la Fiorentina raddoppia grazie a Guðmundsson che va via, entra in area e conclude in porta con la deviazione di Arao quanto basta per beffare Dragowski sul primo palo per il 2-0. La squadra di Palladino continua a pressare e al 25′ Kean prova un doppio dribbling e poi conclusione ma Dragoswki in tuffo blocca. I greci si fanno vedere al 41′ con Tetè con una conclusione a giro che esce di poco. Poi al 45′ Kean sfiora il tris ma la conclusione in diagonale da ottima posizione è ancora parata da Dragowski.

Panathinaikos pericoloso ad inizio ripresa. Al 48′ Ounhai conclude dal limite mandando la palla alta sopra la traversa. La Fiorentina arretra, la squadra appare un po’ stanca e al 58′ Ioannidis si rende pericoloso in area ma Comuzzo lo chiude in extremis. Ancora Ioannidis al 66′, salta secco Comuzzo in area ma non calcia, scaricando per Tetè che ci prova di potenza ma trova il muro di Ranieri. La viola si salva e prova a reagire ma il Pana al 73′ va ancora vicino al gol ma Gosens anticipa da due passi Vagiannidis.

Al 75′ però i padroni di casa calano il tris con un lampo di Kean che controlla bene al limite e, al momento di entrare in are, fredda il portiere dei greci in uscita con un ottimo tocco per il 3-0. La gara sembra ormai chiuso con i viola avanti di due gol nel computo totale, ma i greci provano l’assalto finale e all’81’ accorciano le distanze: Ounahi entra in area e viene abbattuto ingenuamente da Fagioli, è calcio di rigore. Dal dischetto Ioannidis non sbaglia e fa 3-1. Finale incandescente con 7′ di recupero e Fiorentina che si difende con i denti e riparte in contropiede al 93′ costringendo al fallo Mladenović. Secondo giallo al terzino che trattiene Pongracic ed è rosso. Panathinaikos in dieci e senza più tempo. Ai quarti va la Fiorentina.