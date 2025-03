Dazi Usa, Trump a Ue: “Tariffe 200% su vino e champagne se non cancella 50% su whisky”

(Adnkronos) – Nuove minacce di dazi all’Ue da Donald Trump, che definisce l’Unione “una delle autorità fiscali e tariffarie più ostile e abusiva al mondo, creata al solo scopo di trarre vantaggio dagli Stati Uniti”. In un post su X, contestando “l’odiosa tariffa del 50% sul whisky” annunciata ieri da Bruxelles, il presidente Usa ha avvertito che “se non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti ne porranno a breve una del 200% su tutti i vini, gli champagne e i prodotti alcolici che arrivano dalla Francia e dagli altri Paesi dell’Ue. Questo sarà grandioso per le imprese americane che producono vino e champagne”.

Da ieri 12 marzo gli Usa applicano un dazio del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio e l’Europa ha annunciato contromisure. “L’Ue è molto dura. Se tassano i nostri prodotti, noi tasseremo i loro: non c’è nulla di più equo. Siamo stati trattati in maniera scorretta per tanto tempo, non succederà più. Vinceremo la battaglia finanziaria con l’Unione europea”, ha detto Trump, accusando Bruxelles di “volersi rivalere con le imprese americane” e di non acquistare, allo stesso tempo, auto americane. “E questo non è giusto”, ha scandito, citando l’esempio della sanzione da 16 miliardi di dollari imposta alla Apple dalla Commissione. Il gruppo “è stato gravemente maltrattato”. “Non sono contento della battaglia finanziaria portata avanti dall’Unione europea”, ha ribadito il presidente americano.